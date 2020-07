I sindaci non potranno più vietare il 5G nei loro comuni: arriva il nuovo Decreto del Governo (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Governo adotta una misura che impedisce ai sindaci di bloccare con le proprie ordinanze l’installazione di antenne 5G L'articolo I sindaci non potranno più vietare il 5G nei loro comuni: arriva il nuovo Decreto del Governo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Giorgiolaporta : La #Raggi è al 104^ e penultimo posto nella classifica dei sindaci e #Grillo invece di chiedere scusa dei falliment… - GiovanniToti : Il Ministero delle Infrastrutture si era impegnato con i sindaci liguri, promettendo prima che la situazione sarebb… - 5g_Italia : RT @a_dicone: #ForumalCentro Una buona notizia per lo sviluppo del nostro Paese. #5G - ciemme71 : RT @wondersabry2: @ciemme71 @euro_ii Portati nottetempo in piccole cittadine di provincia perché a jesolo ci sono i turisti. Non sono nemme… - wondersabry2 : @ciemme71 @euro_ii Portati nottetempo in piccole cittadine di provincia perché a jesolo ci sono i turisti. Non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaci non DL Semplificazioni: i sindaci non potranno più opporsi al 5G Everyeye Tech Beppe Grillo e l'incidente mortale in fuoristrada del 1981, il sindaco di Limone Piemonte: "Deve rimuovere il rottame"

Un pugno allo stomaco per Beppe Grillo. Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, chiede al fondatore del Movimento 5 Stelle di rimuovere il rottame del fuoristrada Chevolet che Grillo guidava il ...

Coronavirus, aumentano i contagi a Los Angeles: vicino un nuovo lockdown

Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ritiene che la città potrebbe essere «sull'orlo» di un altro lockdown a seguito del continuo aumento dei contagi di Covid-19. In un intervento alla Cnn, il pr ...

Un pugno allo stomaco per Beppe Grillo. Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, chiede al fondatore del Movimento 5 Stelle di rimuovere il rottame del fuoristrada Chevolet che Grillo guidava il ...Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ritiene che la città potrebbe essere «sull'orlo» di un altro lockdown a seguito del continuo aumento dei contagi di Covid-19. In un intervento alla Cnn, il pr ...