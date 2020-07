I dati dell'Inail: 'In 15 giorni 965 contagi in più sul lavoro' (Di lunedì 20 luglio 2020) I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail alla data del 30 giugno sono 49.986, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di ... Leggi su globalist

