Grillo e l'incidente mortale in fuoristrada nel 1981, un incubo che ritorna. "Niente di personale, ma...": 29 anni dopo, il pugno allo stomaco (Di lunedì 20 luglio 2020) Un pugno allo stomaco per Beppe Grillo. Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, chiede al fondatore del Movimento 5 Stelle di rimuovere il rottame del fuoristrada Chevolet che Grillo guidava il 7 dicembre 1981. L'allora comico perse il controllo del mezzo e provocò la morte dei 3 passeggeri che erano a bordo, Renzo Gilberti di 45 anni, la moglie Rossana Quartapelle di 33 e il figlio di 9 anni. Un dramma che ha segnato la vita privata del guru, condannato in Appello e Cassazione a 14 mesi con sospensione condizionale. Da quel giorno, quel che resta della macchina (depredata dagli sciacalli in tempo record) è rimasto nella scarpata ed è finito al centro di un pellegrinaggio macabro: "Non ... Leggi su liberoquotidiano

