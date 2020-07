Giroud, ex avvelenato: “Finale FA Cup contro l’Arsenal? Speciale, ma voglio vincere col Chelsea” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un gol in semifinale contro il Manchester United, che ha fatto da replica alla rete decisiva in Premier League contro il Norwich. Olivier Giroud sta vivendo un momento Speciale in termini di gol pesanti per il suo Chelsea. Una serie positiva che non farà sconti neppure alla sua ex squadra: l'Arsenal. Infatti, i blues si troveranno davanti i Gunners nella finalissima di FA Cup e il francese ha le idee chiare su quello che deve essere il suo obiettivo e quello dei compagni: vincere.Giroud: "Ho detto ai compagni che voglio vincere il trofeo"caption id="attachment 820253" align="alignnone" width="562" Giroud (getty images)/captionParlando ai microfoni della BBC, il centravanti francese si è detto pronto ad affrontare il ... Leggi su itasportpress

