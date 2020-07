Giorgia Palmas e Filippo Magnini, estate in Sardegna quasi in quattro (Di lunedì 20 luglio 2020) Un’estate speciale in Sardegna per Filippo Mangini e Giorgia Palmas. Il nuotatore aspetta una bambina dalla ex velina che, con il suo bel pancione al settimo mese di gravidanza, si rilassa nel mare di casa nella zona tra Costa Rei e Villasimius. Con loro c’è anche la primogenita della showgirl, Sofia, 12 anni, nata dalla precedente unione con Davide Bombardini. “Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare…” scrive la Palmas a corredo di alcuni scatti del mare cristallino. I due passeggiano felici sulla sabbia e il campione di nuoto è molto premuroso con la compagna, come mostrano anche le immagini del settimanale Chi che li ha paparazzati in un lido esclusivo. La pandemia ha scombussolato i piani della coppia che si ... Leggi su attualitavip.myblog

