Francia, cinque bambini morti in un incidente: l'auto si è ribaltata e ha preso fuoco (Di lunedì 20 luglio 2020) cinque bambini sono morti in un incidente stradale sulla A7 nella Drome, nel Sud della Francia, e altri quattro passeggeri, che erano sullo stesso mezzo, sono rimasti feriti in modo grave. Lo ha reso noto il prefetto Hugues Moutouh. I quattro feriti, la cui prognosi e' riservata, sono tre adulti e un bambino. Sono tutti membri della stessa famiglia, della periferia di Lione, ha aggiunto il prefetto. L'incidente e' avvenuto vicino ad Albon, in direzione sud-nord, poco prima delle 19. "L'auto e' uscita di strada e si e' capovolta in un campo", ha spiegato. Il veicolo, una monovolume, ha preso poi fuoco. Non e' esclusa l'ipotesi di un guasto tecnico. Leggi su tg24.sky

