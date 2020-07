Fisco: Cup-Rpt, ingiustificato no a rinvio scadenze, sì a protesta commercialisti (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug. (Labitalia) - Dopo mesi di blocco delle attività economiche del Paese per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la mancanza di liquidità tra imprese, professionisti e contribuenti è una situazione di fatto. Ed è, quindi, quanto mai ingiustificata la scelta del governo di non rinviare le scadenze fiscali al 30 settembre 2020, come richiesto dai commercialisti italiani. Il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche scelgono così di fare quadrato intorno all'esigenza di far prendere fiato all'economia di un Paese in cui molte attività commerciali ancora non hanno potuto riaprire. Appoggiando la protesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. E' quanto annunciano Cup e Rpt. "Il rinvio delle ... Leggi su liberoquotidiano

