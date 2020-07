Extreme Rules 2020 – Rey Mysterio perde l’occhio: Seth Rollins non si trattiene e vomita [VIDEO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Incredibili quanto accaduto ad Extreme Rules 2020. Il match ‘Eye for an eye’ è stato letteralmente interpretato in prola da Seth Rollins e Rey Mysterio. Il ‘Messiah’ ha spinto con forza la faccia del luchador mascherato contro i gradoni d’acciaio, provocandogli un grave danno all’occhio (keyfabe). Accortosi di quanto successo, Seth Rollins non è riuscito a trattenere i conati, finendo per vomitare nella zona appena prima del ring. L’arbitro ha immediatamente sospeso l’incontro dichiarando Rey Mysterio impossibilitato a combattere e facendo arrivare subito i soccorsi. Qué le meta una demanda Ww por daños y perjuicio a su ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Extreme Rules WWE Extreme Rules 2020, che paura per Rey Mysterio Tuttosport WWE The Horror Show at Extreme Rules – card del PPV

sarà la dodicesima edizione evento in pay-per-view prodotto annualmente dalla WWE noto fino allo scorso anno semplicemente come Extreme Rules. Il PPV si svolgerà a porte chiuse, eccetto il pubblico im ...

Report Extreme Rules - The Horror Show

Murphy cerca di eseguire un Superplex, venendo fatto cadere dopo un Headbutt e colpito da un Moonsault del conduttore del KO Show. Dopo un Atomic Drop ed una Clothesline, Owens cerca una Running Sento ...

