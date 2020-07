Elettra Lamborghini dimagrita e irriconoscibile: “Non me ne frega un ca..” (Di lunedì 20 luglio 2020) È di nuovo al centro dell’attenzione la bella Elettra Lamborghini. Questa volta la donna risponde per le rime alle critiche inerenti alla sua forma fisica. È ancora bufera mediatica per la cantante di Pem Pem. L’argomento principale sarebbe l’evidente dimagrimento della ragazza. Quest’ultima non si è però lasciata abbattere, ed ha reagito come solo lei … L'articolo Elettra Lamborghini dimagrita e irriconoscibile: “Non me ne frega un ca..” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

RSD_studiodelta : Elettra Lamborghini era ospite di un hotel per una sfilata di moda e ha mostrato tramite delle Instagram Stories il… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: LA TOFFANIN METTE GLI OCCHI SULLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI: L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A VERISSIMO. MADDALENA CORVAGLI… - GiusCandela : LA TOFFANIN METTE GLI OCCHI SULLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI: L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A VERISSIMO. MADDALENA C… - radiocalabriafm : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - Novella_2000 : Ecco dove e quando potrebbe sposarsi Elettra Lamborghini -