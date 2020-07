Covid, quasi 50mila contagi sul lavoro: chi è più a rischio (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono quasi 50mila i contagi da coronavirus sul lavoro denunciati all’Inail al 30 giugno. Lo rileva l’Istituto nel sesto report nazionale integrato dall’analisi aggiornata delle infezioni di origine professionale a livello territoriale, aggiungendo che sono 965 le denunce in più rispetto al monitoraggio precedente del 15 giugno 2020. I casi mortali da Covid sul lavoro, alla data del 30 giugno, sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto, il rapporto tra i generi si inverte – il 71,6% dei lavoratori ... Leggi su quifinanza

