Coronavirus, positiva una ragazza di 17 anni: era andata in discoteca. Tampone per 60 persone (Di lunedì 20 luglio 2020) Riccione. Una ragazza di 17 anni, originaria di Modena, è risultata positiva al Coronavirus dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Riccione. Sotto osservazione circa sessanta persone tra modenesi e riccionesi. Coronavirus, positiva una ragazza di 17 anni. Tampone per 60 persone Come riporta Il Resto del Carlino, le ausl Modena e quella di … L'articolo Coronavirus, positiva una ragazza di 17 anni: era andata in discoteca. Tampone per 60 persone Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

