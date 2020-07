Coronavirus, organizza partita di calcetto “sani contro infetti”: denunciato un 23enne (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – Il lockdown ci renderà migliori, dicevano taluni. A ben vedere ha in realtà generato una serie di follie e paradossi, a volte un tantino pericolosi. E’ il caso della partita di calcio a 5 organizzata Pamplona da un ragazzo di 23 anni, che ha pensando di chiamare il match Patxanga Mendillorri. In pratica un incontro tra positivi e negativi al Coronavirus. Immaginiamoci allora il possibile dialogo. “Stasera si gioca a calcetto ragazzi, siete in forma?”. Attimo di pausa imbarazzata: “Ehm no, io non posso sono in quarantena causa Coronavirus”. E che problema ci sarà mai, avrà pensato l’organizzatore: “Ottimo, facciamo una bella partitella sani contro ... Leggi su ilprimatonazionale

SkyTG24 : Coronavirus Spagna, ragazzo organizza partita di calcio infetti contro sani: denunciato - ladamadellago1 : RT @O_Strunz: A Pamplona, 23enne organizza partita di calcio tra negativi ed infetti. Anche se è vero che bisogna prendere 'il toro per le… - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Quando si dice un'idea malsana - IlPrimatoN : Quando si dice un'idea malsana - rivellandrea : RT @O_Strunz: A Pamplona, 23enne organizza partita di calcio tra negativi ed infetti. Anche se è vero che bisogna prendere 'il toro per le… -