Coronavirus, a Pamplona partita di calcio tra positivi e sani (Di lunedì 20 luglio 2020) partita di calcio tra positivi al Coronavirus e sani a Pamplona. Denunciato l’organizzatore. BARCELLONA (SPAGNA) – Non si disputerà la partita di calcio organizzata per il 20 luglio a Pamplona tra positivi al Coronavirus e sani. La sfida, come scritto da As, doveva disputarsi in uno dei quartieri con più casi della città spagnola con l’intento per raccogliere fondi da destinare a chi era stato colpito dal virus. Decisivo l’intervento delle autorità locali che hanno scoperto tutto e denunciato l’organizzatore, nome non nuovo alle forze dell’ordine in questo periodo di pandemia. partita ... Leggi su newsmondo

