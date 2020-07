Conte contro la stampa: «Premeditazione nei nostri confronti» – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma: queste le sue parole Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma. Questa la sfuriata del tecnico nerazzurro contro la stampa. «Io so benissimo quello che i ragazzi stanno facendo, io parlo di numeri e dico che oggi l’Inter è in Champions League con quattro giornate d’anticipo, eppure leggo che l’Inter viene criticata e le altre no nonostante non siano entrate in top four. Mi pare che ci sia anche un po’ di Premeditazione. Bisogna essere onesti e leali e vedere il campionato che abbiamo fatto, a quattro giornate dal termine stiamo ... Leggi su calcionews24

CarloCalenda : Perché @Azione_it è con #Conte e con l’Europa delle Istituzioni contro quella delle Nazioni. - lorepregliasco : (Un anno fa Conte contro Rutte sarebbe stato il populista-sovranista contro l'europeista) #euco - petergomezblog : #Recoveryfund, terzo giorno di trattative. Orban: “Rutte responsabile del caos, se intesa salta è colpa sua”. Conte… - terribile76 : RT @EugenioDiFonzo: #Conte ha ragione al 100% Questi calendari della #SerieA sono uno scandalo!! Ma vi sembra giusto che l’#Inter, una dopo… - nickxpm : RT @LaMazzaDiHazza: #Conte non è perfetto perché nessuno lo è, ma mentre lui sta lottando con forza per gli interessi nazionali, Salvini gi… -