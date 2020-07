CONTE CANTA VITTORIA (DI PIRRO) (Di lunedì 20 luglio 2020) L'abominevole maratona di Bruxelles durata quasi 5 giorni ci regala un finale dove nella forma (non nella sostanza) tutti potranno dirsi vincitori, sia i paesi "frugali" che il nostro premier, Giuseppe CONTE che porta a casa una cifra superiore ai 200 miliardi, 82 pare a fondo perduto, gli altri di prestiti. Anzi, già ci pare di sentirli, i peana sull'eroe che rientra trionfalmente a Roma, osannato come il gladiatore Massimo Decimo Meridio dopo aver ridotto all'obbedienza i selvaggi popoli del nord. La telecronaca social effettuata dallo staff di Palazzo Chigi ha fornito con zelo certosino la versione ufficiale della lotta gladatoria: un copione animato dalle frustate quotidiane che il capo del governo ha fatto schioccare sulle truppe olandesi, austriache e vichinghe. Tuttavia, una volta terminata la recita pubblica, quella che serve per tenersi buoni elettori e ... Leggi su panorama

I leader dei paesi orientali, dal canto loro, si sono opposti ad ancorare le condizioni ... (Euronews Italiano) Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della seconda ...

