Chi è Antonella Liuzzi | la moglie di Lino Guanciale

Lino Guanciale, uno degli attori italiani più amati e talentuosi, è convolato a nozze. Sabato 18 luglio 2020, alla presenza di pochi intimi, il protagonista di fiction di successo come L'Allieva e Non Dirlo al Mio Capo ha detto sì a Roma ad Antonella Liuzzi, al suo fianco da diverso tempo. Cosa sappiamo di lei? Che si è laureata in Bocconi e che nel corso dell'iter accademico ha vissuto un'esperienza di lavoro all'estero, per la precisione a Hong Kong. Dopo aver conseguito un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale all'Università di Roma Tre, ha iniziato a lavorare come project manager della SDA School of Management della Bocconi, ateneo che l'ha vista operare anche nelle vesti di ricercatrice

