Calciomercato Juventus – Sarri in bilico, Agnelli guarda ancora in Toscana (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Juventus – Continua a tenere banco in casa Juventus il futuro in panchina: Maurizio Sarri è in bilico dopo i risultati non esaltanti dell'ultimo periodo. Una sconfitta e due pareggi, contro Milan Atalanta e Sassuolo, rappresentano uno score – raccolto nelle ultime tre partite – già problematico da gestire per un ambiente come quello juventino, abituato a vincere. Un altro allenatore avrebbe già chiuso il campionato approfittando degli stop di Lazio e Inter, si ripete tra i tifosi bianconeri. E tra chi guarda al futuro e chi preferisce ricordare il recente passato, si fa sempre più strada la possibilità di un cambio tecnico alla guida della Juventus.

CALCIO, JUVENTUS: ECCO I 23 CONVOCATI PER LA LAZIO, OUT CHIELLINI

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri per la sfida in programma stasera allo Stadium contro la Lazio. Nella lista ci sono i portieri Buffon, Pinsoglio e Szczesny ...

Juventus, de Ligt soffre per la spalla: a fine stagione l’olandese verrà operato

Dopo aver stretto i denti anche contro Atalanta e Sassuolo, Matthijs de Ligt vuol portare a termine la stagione e poi sottoporsi all’intervento chirurgico alla spalla destra. Il difensore di Maurizio ...

