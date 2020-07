Beve a stomaco vuoto, Alice muore a 27 anni: fatale la sua ossessione per la forma (Di lunedì 20 luglio 2020) Una storia molto triste arriva dall’estero e in particolare dal Regno Unito. Una giovane ragazza di 27 anni, che si chiamava Alice Burton Bradfort, è deceduta dopo aver bevuto del drink alcolico, fatto in casa, completamente a stomaco vuoto. La giovane aveva una vera e propria ossessione per il suo fisico, infatti pensava esclusivamente al fitness. Si dava da fare continuamente con giri a bordo della sua bicicletta o prendendo parte alle maratone. Ora la tragedia che ha sconvolto tutti. I fatti sono avvenuti a Brighton. Secondo quanto finora appreso, Alice ha voluto non consumare alcun cibo, ma si è concessa solamente la bevanda alcolica. Sono in corso le indagini degli investigatori per comprendere cosa sia realmente accaduto, ma l’ipotesi al momento ... Leggi su caffeinamagazine

A_Mtr_ : RT @budivad: WHISKEY E COLA: se lo prende quel tipo seduto al tavolo con lo sguardo perso nel vuoto. Beve, fuma e pensa. A lui non interes… - whatif_Ihateyou : RT @budivad: WHISKEY E COLA: se lo prende quel tipo seduto al tavolo con lo sguardo perso nel vuoto. Beve, fuma e pensa. A lui non interes… - loston_you : RT @budivad: WHISKEY E COLA: se lo prende quel tipo seduto al tavolo con lo sguardo perso nel vuoto. Beve, fuma e pensa. A lui non interes… - ciammina : RT @budivad: WHISKEY E COLA: se lo prende quel tipo seduto al tavolo con lo sguardo perso nel vuoto. Beve, fuma e pensa. A lui non interes… - LanaLadies : RT @budivad: WHISKEY E COLA: se lo prende quel tipo seduto al tavolo con lo sguardo perso nel vuoto. Beve, fuma e pensa. A lui non interes… -