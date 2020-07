Bergamo, lanciano sassi dal cavalcavia contro le auto in corsa (Di lunedì 20 luglio 2020) Una domenica pomeriggio come tante ma che per una frazione di secondo e un gesto ignobile, avrebbe potuto tramutarsi in tragedia. Ne è pienamente cosciente la donna di Bergamo che racconta su Facebook quanto accadutole nella giornata di ieri quando alcuni sassi, lanciati da ignoti, sono piombati sulla sua auto mentre procedeva a velocità sostenuta sulla superstrada. Bergamo: sassi lanciati sulle auto in corsa Due episodi molto simili nel giro di pochi giorni e il sospetto che dietro possa esserci la stessa mano. A riportare quando accaduto nei dettagli è L’Eco di Bergamo che così racconta quanto accaduto sulla superstrada che porta in Valseriana. Al centro dell’attenzione il gesto: sassi ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo lanciano Bergamo, lanciano sassi dal cavalcavia contro le auto in corsa Thesocialpost.it Sassi contro le auto in corsa, paura a Bergamo

BERGAMO. E' caccia aperta nella bergamasca al gruppo che lancia sassi sulle auto in corsa Lungo la superstrada che porta in Valeseriana. Secondo quanto ricostruito dall'Eco di Bergamo sono due i sassi ...

Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023. Il ministro Bonetti: unite dalla sofferenza

Brescia e Bergamo saranno capitali italiane della cultura per il 2023. Il Senato ha approvato il Decreto rilancio, contenente l’emendamento proposto dal deputato 5 Stelle Devis Dori che prevedeva che ...

BERGAMO. E' caccia aperta nella bergamasca al gruppo che lancia sassi sulle auto in corsa Lungo la superstrada che porta in Valeseriana. Secondo quanto ricostruito dall'Eco di Bergamo sono due i sassi ...Brescia e Bergamo saranno capitali italiane della cultura per il 2023. Il Senato ha approvato il Decreto rilancio, contenente l’emendamento proposto dal deputato 5 Stelle Devis Dori che prevedeva che ...