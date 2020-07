Auto precipitata in via Petrarca: il Comune di Napoli annuncia barriere più forti (Di lunedì 20 luglio 2020) Comune di Napoli: dopo che un’Automobile ha sfondato una ringhiera in via Petrarca, il vicesindaco Panini annuncia che “rafforzeremo le protezioni sulla ringhiera e rialzeremo il marciapiede” nel tratto dell’incidente. Dopo il grave incidente di venerdì scorso in via Petrarca, dove un’Auto è precipitata sulle rampe del condominio sottostante dopo aver sfondato una ringhiera (a bordo … Leggi su 2anews

