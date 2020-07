Viale degli Atlantici, il comitato ‘Giù le mani dai pini’ organizza due incontri a luglio (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPer rinverdire i fasti del passeggio più amato e minacciato della città, ma anche per scoprire le molteplici sfaccettature di un luogo che è un microcosmo a sé stante, il comitato Giù le mani dai Pini v’invita a passeggiare al tramonto all’ombra di lecci e pini in compagnia di guide speciali. Si parte con due date a luglio, per proseguire a settembre con nuovi incontri. Martedì 21 luglio primo appuntamento alle 19.00 in Piazza Castello con colui che a buon diritto può essere considerato uno dei massimi conoscitori del Viale, il provveditore Mario Pedicini. Con lui approfondiremo la storia del Viale, dalle sue origini legate all’epopea aeronautica alla sua evoluzione, dagli ... Leggi su anteprima24

