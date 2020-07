Vertice Ue, ottimismo per possibile accordo da Merkel, Macron e von der Leyen. Rutte apre (Di domenica 19 luglio 2020) Ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere, tra cui l'ammontare dei finanziamenti e la ripartizione tra sussidi e prestiti dei fondi che dovrebbero essere stanziati per il Recovery Fund Leggi su ilsole24ore

ForexOnlineMeIt : FOREX-Cauto ottimismo su vertice Ue chiave per Recovery fund sostiene #euro - ForexOnlineMeIt : #forex, cauto ottimismo su vertice Ue chiave per Recovery fund sostiene euro - ForexOnlineMeIt : #forex, cauto ottimismo su vertice Ue chiave per Recovery fund sostiene euro - ForexOnlineMeIt : #forex, cauto ottimismo su vertice Ue chiave per Recovery fund sostiene euro - ForexOnlineMeIt : Forex, cauto ottimismo su vertice Ue chiave per Recovery fund sostiene #euro -