Torino, bambino di 10 anni morto dopo un esperimento, le maestre: 'Gliel'avevamo sconsigliato' (Di domenica 19 luglio 2020) Aveva detto a scuola di voler fare quel l'esperimento , ma le maestre avevano provato a dissuaderlo . Riccardo, il bimbo d i 10 anni morto a Torino per le ustioni riportate dopo un esperimento ... Leggi su leggo

vocetenebre : @matteosalvinimi Ultimi 3 giorni: #Aprilia uomo uccide la moglie poi si suicidia #Torino uccide la compagna poi si… - luminolo : RT @Eli_0281: @rep_torino A 17 anni sai benissimo cosa sia la pedofilia. Vuol fare il medico? Meglio di no va, ce ne sono già troppe di me… - luminolo : RT @bvrnedpetals: @rep_torino TROPPO POCHI PER RENDERSI CONTO??? io già a 12 sapevo benissimo cosa fosse la shoah e non mi sarei mai azzard… - bvrnedpetals : @rep_torino TROPPO POCHI PER RENDERSI CONTO??? io già a 12 sapevo benissimo cosa fosse la shoah e non mi sarei mai… - Eli_0281 : @rep_torino A 17 anni sai benissimo cosa sia la pedofilia. Vuol fare il medico? Meglio di no va, ce ne sono già tr… -