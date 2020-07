Spal, Di Biagio: “I ragazzi sono distrutti. Futuro? Non è il momento” (Di domenica 19 luglio 2020) L’allenatore della Spal, Luigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Brescia, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI DI Biagiocaption id="attachment 928369" align="alignnone" width="300" Di Biagio (getty images)/captionQueste le sue parole nel post gara: "C'è tanta delusione perché oggi, anche se dal punto di vista della classifica non contava molto, volevamo vincere per non arrivare ultimi. Mi sento in difficoltà nei confronti della città, dei tifosi e della città per quello che non siamo riusciti a fare. Futuro? È l'ultima delle cose a cui sto pensando questa sera. La Spal ha la forza per ripartire cercando di mettere alle Spalle ... Leggi su itasportpress

