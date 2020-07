Setién: “Abbiamo riflettuto a fondo e chiarito alcune cose” (Di domenica 19 luglio 2020) Setién ha molto apprezzato la vittoria del Barcellona contro l’Alavés. “Abbiamo riflettuto a fondo sulla situazione e siamo tutti molto entusiasti della Champions League. Abbiamo parlato e chiarito alcune cose. Questo risultato ci consente di affrontare il futuro con più fiducia e un diverso stato d’animo”. “Vincere in questo modo ci ha rafforzato.” Sul suo futuro “Sono sempre stato calmo. Non è il mio futuro che mi preoccupa, ma quello del club. Sono un pezzo di un’entità immensa e sono consapevole di queste cose. Mi concentro sul lavoro, ci sono cose che non posso controllare.” “Mi sono sempre sentito supportato e supportato. Se non fosse così, sarebbe comunque necessario prendere un’altra ... Leggi su ilnapolista

