Recovery fund, terzo giorno di trattative. Orban: “Rutte responsabile del caos, se intesa salta è colpa sua”. Conte: “Stragrande maggioranza dei Paesi difende il progetto europeo contro pochi frugali” (Di domenica 19 luglio 2020) terzo giorno di trattative a Bruxelles sul Recovery fund da innestare nel prossimo bilancio europeo pluriennale. Dopo gli scontri “durissimi” delle scorse ore, per dirla con le parole del premier Giuseppe Conte, si sono riaperti i negoziati che avrebbero dovuto concludersi sabato. L’inizio della plenaria prevista per le 12 è peraltro slittato alle 16, perché stanno continuando i bilaterali e le riunioni ristrette tra i leader. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è al lavoro per trovare una mediazione sull’ammontare dei sussidi: l’obiettivo è riuscire a mettere nero su bianco una cifra che non scenda al di sotto dei 400 miliardi di euro contro i 500 proposti dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - CoronaLupo : RT @Poccio_1: Ministro @robersperanza , non è sabotando il lavoro di Conte a Bruxelles invocando il MES nel momento più delicato della trat… - paolovarsi1 : RT @PaoloMaddalenaA: l’Italia non deve far ricorso a nessun tipo di prestiti stranieri o europei, ma, nella situazione di recessione in cui… -