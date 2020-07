Recovery Fund, Conte: “Con Rutte lo scontro è durissimo. Stiamo cercando di convincere i Paesi frugali” (Di domenica 19 luglio 2020) “Con Mark Rutte (primo ministro olandese, ndr) ho un ottimo rapporto, ma lo scontro è durissimo. Stiamo cercando di costruire un percorso che porti i cosiddetti Paesi frugali a sottoscrivere l’accordo”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del secondo giorno del Consiglio europeo incentrato sulla trattativa sul Recovery Fund. “O vinciamo tutti”, ha ripetuto il capo dell’esecutivo italiano, “o perde tutta l’Europa”. L'articolo Recovery Fund, Conte: “Con Rutte lo scontro è durissimo. Stiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - bezzifer : Recovery Fund, mezzogiorno di fuoco a Bruxelles Conte: “Stallo più duro del previsto” - brichiel : RT @marcotravaglio: SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul Reco… -