Quella volta che El Loco Bielsa fu il tecnico della Lazio per due giorni (Di domenica 19 luglio 2020) La rivincita del Loco. Marcelo Bielsa ha conquistato la promozione in Premier League alla guida del Leeds United dopo sedici anni di montagne russe tra League One e Championship, rispettivamente terza e seconda divisione inglese. Un traguardo voluto fortemente e meritato per l'allenatore argentino, che ha deciso di rimettersi in gioco nel 2018 con il club dell'italiano Andrea Radrizzani, a seguito di alcune esperienze poco esaltanti. ? CHAMPIONS!!! @SkyBetChamp — Leeds United (@LUFC) July 18,... Leggi su 90min

fattoquotidiano : 'ORA DENUNCIO LA RAI' Il capo dello Stato Sergio Mattarella non si è mai lamentato, ma a prendere le distanze dal f… - Inter : ?? | RICORDO Fabio Galante incontra gli #InterClub e ci racconta il @Ronaldo compagno di squadra. E quella volta ch… - Corriere : Calenda: «Ho superato Renzi? Era bravo, ma da un anno non ci parlo più. Quella volta da Putin...» - 56carlo : @markorusso69 Ah Mà, ma come non ti ricordi? Quella volta che abbiamo votato pure contro la Juve e a favore della g… - onedmalikhugg : È una sensazione difficile da spiegare quella che ti assale quando vai a vedere la casa e la stanza in cui sai che… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella volta Quella volta che Paolo disse: "Sto per trovare molto più di Tangentopoli" isnews Coronavirus: terapie intensive vuote, la prima volta da marzo

Il bollettino quotidiano sull’andamento in Toscana dell’epidemia Covid-19 non registra alcun decesso neppure oggi. Ci sono però sedici nuovi casi, distribuiti tra Firenze, Arezzo e Massa Carrara. E di ...

Bari, neonato abbandonato nella culla termica in chiesa: il fatto

Da sei anni una culla termica era installata nella chiesa di San Giovanni Battista a Bari, ma fino a poche ore fa nessuno l’aveva utilizzata. Poi, intorno alle 8 e un quarto, è squillato il telefonino ...

Il bollettino quotidiano sull’andamento in Toscana dell’epidemia Covid-19 non registra alcun decesso neppure oggi. Ci sono però sedici nuovi casi, distribuiti tra Firenze, Arezzo e Massa Carrara. E di ...Da sei anni una culla termica era installata nella chiesa di San Giovanni Battista a Bari, ma fino a poche ore fa nessuno l’aveva utilizzata. Poi, intorno alle 8 e un quarto, è squillato il telefonino ...