Perugia, via Cosmi: Oddo richiamato in panchina (Di domenica 19 luglio 2020) Perugia - Serse Cosmi saluta suo malgrado il Perugia : dopo esser tornato alla guida della squadra con cui stupì molti appassionati a inizio anni 2000, il tecnico paga caro la mancata riscossa dei ... Leggi su corrieredellosport

CorriereUmbria : #Grifo, cambio di panchina. Via #Cosmi, riecco #Oddo - sportli26181512 : #Perugia, via Cosmi: Oddo richiamato in panchina: Cambio a sorpresa in casa biancorossa: la crisi dell'ultimo perio… - umbriaOn : Incredibile a Perugia, via Cosmi torna Oddo - pescarasport24 : Ribaltone Perugia! In panchina si cambia ancora (ufficiale) - 0Marcullo02 : RT @DiMarzio: #Perugia, via #Cosmi. Al suo posto torna #Oddo -