Parma Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Parma Sampdoria 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 17:15. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Parma Sampdoria 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

nachogoano : #AgendahD deportiva 12hs #Futbol #SerieA Parma vs Sampdoria Fox Sports/ HD 106 @FlowContenidos - footballdata_fi : ?? @SerieA - 34° giornata ?? Domenica 19 Luglio ?? Ore 17.15 ???'Tardini'- #Parma ?? @DAZN_IT ?? @1913parmacalcio -… - JerzWayBetting : ?????? #SerieA #Parma / #Sampdoria 1Ho1-115 #Parma / #Sampdoria o2.5-106 #Genoa / #Lecce o2.5-152 #Napoli / #Udinese… - Fantacalciok : Serie A, Parma – Sampdoria: le formazioni ufficiali della partita - sportli26181512 : Serie A, il big match è Roma-Inter. Tutte le probabili formazioni VIDEO: I giallorossi ospitano i nerazzurri alle 2… -