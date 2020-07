MotoGp, vince Quartararo: brutta caduta per Marquez dopo una super rimonta. Fuori anche Rossi (Di domenica 19 luglio 2020) Il francese Fabio Quartararo vince il Gp di Spagna, la prima gara della MotoGp dopo lo stop per il coronavirus. Il pilota della Petronas ha dominato sul circuito di Jerez chiudendo davanti a tutti per ... Leggi su leggo

SkySportMotoGP : #Moto2, GP Jerez in Spagna: Marini vince su Nagashima e Martin. Out Bezzecchi #SkyMotori #SkyMotoGP #SpanishGP - cmdotcom : #MotoGP, #Marquez cade e si fa male: 'Frattura dell'omero, possibile lesione del nervo'. #Rossi out, vince Quartara… - quaranta_vito : RT @AngyFra89: 'SI DOVEVA ACCONTENTARE' Allora cari Signori, tornate a guardare il calcio o il cricket. Anche il baseball non è male. Ques… - Fprime86 : RT @CorSport: #GpSpagna: vince #Quartararo, #Dovizioso terzo. #Marquez brutta caduta, #Rossi si ritira ???? - daju29ro : Quartararo vince la prima gara della sua carriera in MotoGP. Il DIABLO uno di noi. -