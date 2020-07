Justin Timberlake e Jessica Biel genitori bis (in gran segreto)? L’indiscrezione (Di domenica 19 luglio 2020) La quarantena vissuta non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, ha permesso a molte celebrities di allontanarsi dai social, godendosi anche maggiore privacy. Sarebbe questa la causa del mancato annuncio della gravidanza di Jessica Biel, l’attrice da anni legata al cantante Justin Timberlake. Con lui, infatti, ha già avuto un figlio, Silas, di cinque anni. Secondo un’indiscrezione del Daily Mail, poi ripresa anche dal settimanale Chi, la coppia avrebbe accolto in famiglia un nuovo arrivato: Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati genitori per la seconda volta. DailyMail.com può rivelarvelo in esclusiva. L’attrice trentottenne ha dato alla luce un maschietto, al più presto, ... Leggi su isaechia

