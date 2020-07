Inps, Spid Sostituisce Pin: Ecco Quando (Di domenica 19 luglio 2020) L’Inps, con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020 , comunica che il PIN perderà validità a partire dal 1° ottobre 2020. Il comunicato dell’Inps riporta che lo switch-off dal PIN allo Spid sarà attuato con una fase transitoria. Dal 1° ottobre 2020, quindi, le sedi Inps non rilasceranno nuovi PIN agli utenti. Chi è già in possesso di un PIN, non dovrà preoccuparsi perché esso manterrà la sua validità e potrà essere rinnovato alla naturale scadenza, fino alla conclusione della fase transitoria. Leggi su youreduaction

Previsto dal decreto Semplificazioni, arriva lo switch-off dal PIN allo SPID per l’accesso ai servizi telematici dell’INPS. La data del passaggio e la fase transitoria. La circolare INPS n.87 del 17 l ...

Pa, stretta sugli accessi web: è rischio caos per gli utenti

Spid, Carta d’Identità Elettronica e pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione. Almeno in teoria il dl Semplificazioni spinge l’Italia e tutta la sua Pa verso la rivoluzione digitale. Dal 2 ...

