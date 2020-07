GP Ungheria: Hamilton regna; sprofondo rosso (Di domenica 19 luglio 2020) Una vittoria tranquilla, quasi scontata quella di Lewis Hamilton nel gran premio di Ungheria. Il pilota della Mercedes scappa già dal primo giro mettendo in mostra la totale supremazia della scuderia anglo-tedesca nei confronti dei restanti team della Formula Uno. Ennesimo weekend da dimenticare per la Ferrari. La scuderia italiana sbaglia completamente la strategia di gara. Buona prova quella di Max Verstappen che ottiene il secondo posto. Hamilton ineluttabile L’aggettivo usato dal villain degli Avengers Thanos, descrive al meglio il gran premio di Lewis Hamilton. Una prova di forza paurosa del campione del mondo in carica. Oltre alla prima posizione, si porta a casa anche il giro più veloce registrandolo all’ultimo giro. Ottantasei sono le vittorie in carriera di ... Leggi su sport.periodicodaily

