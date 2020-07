Genoa Lecce LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Marassi, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Marassi”, Genoa e Lecce si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Genoa Lecce 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 19:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Lecce 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

