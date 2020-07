Gabriella Martinelli “Finalmente” in tour (Di domenica 19 luglio 2020) Gabriella Martinelli “Finalmente” in tour, la cantautrice pugliese torna a suonare dal vivo. Il primo live è in programma il 20 luglio a Taranto Con il brano “Il gigante d’acciaio”, Gabriella Martinella e Lula hanno portato sul palco dell’Ariston la storia di una terra e la verità di un luogo a ritmo di rock e rap. Una canzone… L'articolo Gabriella Martinelli “Finalmente” in tour Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

radiolisola : #NowPlaying: Gabriella Martinelli - Il gigante d'acciaio - SassiLive : RENZO RUBINO LIVE: PORTO RUBINO IL 16 LUGLIO A POLIGNANO E IL 20 LUGLIO A TARANTO CON RENZO RUBINO E CON PAOLA TURC… - ModernPele : @Famous1886 @kierantierney1 I can become Gabriella Martinelli? - radio7asiago : Now Playng: Gabriella Martinelli e Lula - Il Gigante D'acciaio - avtostima : ??? TOP 30 SANREMO 2020 ??? 22) GABRIELLA MARTINELLI, LULA - IL GIGANTE D'ACCIAIO (10 voti, 1,4%) -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriella Martinelli Gabriella Martinelli – 'Finalmente tour' dal 20 luglio | Più o Meno POP Gabriella Martinelli “Finalmente” in tour

, la cantautrice pugliese torna a suonare dal vivo. Il primo live è in programma il 20 luglio a Taranto Con il brano “Il gigante d’acciaio”, Gabriella Martinella e Lula hanno portato sul palco dell’Ar ...

Parte Porto Rubino, ospiti Morgan e Mou

TARANTO, 15 LUG - Una settimana in viaggio su Tramari, un gozzo di 9 metri, circumnavigando la Puglia: il cantautore tarantino Renzo Rubino torna con l'evento che nel 2019 ha esordito come uno degli s ...

, la cantautrice pugliese torna a suonare dal vivo. Il primo live è in programma il 20 luglio a Taranto Con il brano “Il gigante d’acciaio”, Gabriella Martinella e Lula hanno portato sul palco dell’Ar ...TARANTO, 15 LUG - Una settimana in viaggio su Tramari, un gozzo di 9 metri, circumnavigando la Puglia: il cantautore tarantino Renzo Rubino torna con l'evento che nel 2019 ha esordito come uno degli s ...