Fiorentina-Torino, Iachini: “Felici per la salvezza, meritavamo un finale tranquillo. Futuro? Rispondo così” (Di domenica 19 luglio 2020) La Fiorentina centra l'obiettivo salvezza.Torna il sereno in casa viola dopo il successo ottenuto questa sera contro il Torino di Moreno Longo. Grazie alle reti di Lyanco e Cutrone, i gigliati, archiviano la questione salvezza regalandosi un finale di stagione tranquillo. Vittoria commentata al triplice fischio dal tecnico Giuseppe Iachini, intervenuto ai microfoni di "DAZN"."Abbiamo fatto un'ottima partita, non era facile ma siamo partiti forte come nelle ultime gare. L'unico rammarico è non aver chiuso prima, ne avevamo avuto l'opportunità. Lì dobbiamo ancora lavorare, ma il percorso è giusto e già antecedentemente i ragazzi meritavano qualche punto in più. Barone? C'è un ottimo rapporto, abbiamo creato un ottimo ... Leggi su mediagol

