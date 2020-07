Cuciniamo insieme: cheesecake al salmone ed erbe aromatiche (Di domenica 19 luglio 2020) Fa caldo, l'estate chiede anche sapori delicati e freschi e per una volta evitiamo di accendere i fornelli. Dunque, ecco una preparazione molto appetitosa per quanto semplice che si presta anche ad alcune varianti. Per esempio, invece del salmone, potete usare della trota affumicata e potete guarnire con un'insalatina dove figurino anche le pesche per dare acidità e dolcezza. Può essere anche un ottimo apetizer, un accompagnamento per l'aperitivo o un secondo leggero. Il tempo di preparazione è breve, ma dovete avere la pazienza di aspettare tre ore, il tempo necessario a far raffreddare la nostra torta di formaggio appetitosa. Andiamo a prepararla. Ingredienti - Per la base: 250 grammi di tarallini, 120 grammi di burro di primo affioramento. Per la farcia: 250 grammi di ricotta di mucca o mista, 100 grammi di robiola, 250 grammi di ... Leggi su panorama

Finalmente si torna a mangiare insieme, anche se con qualche attenzione in più. Tre professioniste del ricevere hanno allestito per noi tre tavole di ripartenza. Su una terrazza di città o in riva al ...

AGI - Metti uno chef stellato con una cresta gialla e uno sguardo tra il sornione e lo spiritato, pieno di tatuaggi e amante della musica new wave e punk rock e profondamente e orgogliosamente ligure ...

