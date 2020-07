Coronavirus Lazio: il rischio chiusura e i dati di oggi (Di domenica 19 luglio 2020) Ci sono 17 nuovi casi di Coronavirus oggi nel bollettino di Regione Lazio. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato rivolge un appello all’utilizzo della mascherina e dice che altrimenti si rischia di tornare di nuovo in lockdown nella regione. Coronavirus Lazio: il rischio chiusura e i dati di oggi “Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina – afferma – o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - SkyTG24 : Coronavirus Lazio, 17 nuovi casi. D’Amato: “Usiamo la mascherina o si dovrà richiudere” - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, positivi i coinquilini del dipendente dello stabilimento di Ostia. LIVE - AndreaAboccioli : RT @SkyTG24: Coronavirus Lazio, 17 nuovi casi. D’Amato: “Usiamo la mascherina o si dovrà richiudere” - tempoweb : Troppi nuovi casi, l'assessore alla Sanità avverte: usate la mascherina altrimenti rischiamo un nuovo lockdown… -