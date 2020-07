Chiede un confronto, minaccia il suicidio e la pedina ininterrottamente: stalker arrestato (Di domenica 19 luglio 2020) Mercoledì pomeriggio gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino italiano di 44 anni in zona San Donato, dopo la segnalazione della vittima che è riuscita ad attirare l'ex fidanzato ... Leggi su torinotoday

Cna chiede un confronto ai candidati sindaco di Viareggio

Ecoballe, i parlamentari toscani ricordano il loro impegno

“È da febbraio che aspettiamo una risposta dal governo, ma ancora il ministero dell’Ambiente non ci ha dato una risposta su come intenda intervenire per il recupero e lo smaltimento delle 63 tonnellat ...

Viadotto Imera Pa-CT, Falcone: “Avevamo ragione, Anas smascherata dal governo Musumeci. Ora chiedano scusa”

PALERMO – “Quando lorsignori di Anas e di Roma vogliono, le cose si fanno. Si doveva arrivare alla scommessa sulle mie dimissioni per smascherarli? Si doveva arrivare a tanto? A giudicare dagli ultimi ...

