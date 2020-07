Chiara Nasti: chi è la nuova fiamma con lei in Grecia? (Di domenica 19 luglio 2020) La nota ifluencer partenopea Chiara Nasti è speso al centro del gossip. Questa volta pare che la bella Chiara abbia ritrovato l’amore accanto ad un calciatore, in una bellissima isola Greca. L’influencer è stata da poco al centro di una burrascosa polemica a causa della clamorosa gaffe che ha fatto con il suo nuovo tatuaggio, fatto insieme alla sua amica di infanzia. Dopo aver messo a tacere tutteArticolo completo: Chiara Nasti: chi è la nuova fiamma con lei in Grecia? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Chiara Nasti fotografata sott’acqua: mini costume bianco e lato B in primo piano per l’influencer napoletana, gli scatti mandano Instagram in delirio. Chiara Nasti immortalata sott’acqua: mini costume ...

La Nasti ha un nuovo fidanzato?

Chiara Nasti avrebbe un nuovo flirt, almeno questo è quello che sostengono le maggiori riviste di gossip. La bella influencer napoletana, da poco tornata single dopo la fine della storia d’amore con ...

