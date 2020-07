Villarreal-Eibar: formazioni, quote, pronostici. I Sottomarini Gialli giocheranno in Europa (Di sabato 18 luglio 2020) Nonostante la sconfitta rimediata a Valdebebas giovedì notte, il Villarreal ha ottenuto ciò che voleva, ossia la qualificazione alla prossima Europa League: da quando si è ripreso a giocare, il passo tenuto dai Sottomarini Gialli è stato ottimo e le due sconfitte consecutive patite non hanno scalfito troppo i frutti del lavoro fatto. Come spiegato … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Il Villarreal ha conquistato un posto in Europa League, ma vorrà senz’altro arrivare davanti alle rivali. Gioca in casa contro l’Eibar, reduce da due vittorie consecutive, avversario decisamente ...

Liga: Il Real Madrid è campione di Spagna! 2-1 al Villarreal e 34° titolo per i Blancos

Il Real Madrid si laurea campione di Spagna con una giornata di anticipo battendo a domicilio un Villarreal combattivo che ha cercato il risultato del pareggio fino alla fine. Il 2-1 finale per i blan ...

