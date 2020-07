Una Vita, anticipazioni oggi 18 luglio (sera): i sospetti di Felipe (Di sabato 18 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, trama puntata serale di oggi 18 luglio 2020, in onda su Rete 4 dalle 21.30. Che cosa vedremo nel nuovo appuntamento con la soap spagnola in prima serata? Felipe pensa che Genoveva stia nascondendo qualcosa rispetto al neo sposo Alfredo Bryce e si mette a indagare… Bellita costringe Cinta a non uscire di casa. D’ora in poi, Arantxa si occuperà della sua educazione, ma laArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 18 luglio (sera): i sospetti di Felipe dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

