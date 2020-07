Tutela salute pubblica e movida molesta, presidi e chiusure piazze in diverse zone della Capitale (Di sabato 18 luglio 2020) Largo degli Osci, Piazza dell’Immacolata e Piazza Trilussa sono solo alcune delle piazze in cui questa notte gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dovuto procedere ad isolare le zone per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di contrastare assembramenti che impedivano l’osservanza delle disposizioni previste per la limitazione del contagio. Diversi i presidi dei caschi bianchi nei luoghi maggiormente interessati da fenomeni molesti legati alla movida, come nel caso di Piazza Bologna, San Lorenzo, Ponte Milvio. Le chiusure atte a Tutelare la sicurezza e salute collettiva si sono rese necessarie anche a Piazza Campo de’ Fiori , Rione Monti e ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Tutela salute Tutela salute pubblica e movida molesta, presidi e chiusure piazze in diverse zone della Capitale RomaDailyNews Esquilino, operatori senza mascherine e assembramenti di clienti: chiuso il mercato

Il mercato dell'Esquilino chiude per tre giorni. Gli operatori non hanno rispettato le prescrizioni anti coronavirus. In troppi sul posto senza mascherina e senza assicurare il distanziamento sociale.

Coronavirus, chiusi ristorante ad Acilia e mercato Esquilino. Ostia, positivi 6 coinquilini del dipendente dello stabilimento, negativi i colleghi

Il mercato dell' Esquilino è stato chiuso dalla Polizia Locale, a causa del mancato rispetto delle prescrizioni legate all'emergenza Covid-19. L’intervento è scattato nel pomeriggio di oggi, quando gl ...

