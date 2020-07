Trono Over, Antonella scippa un altro corteggiatore a Gemma: la foto (Di sabato 18 luglio 2020) Antonella Brini del Trono Over potrebbe avere un nuovo fidanzato. Il condizionale è d’obbligo, come sempre, fino a prove certe o dichiarazioni ufficiali. Anche lui è un volto di Uomini e Donne proprio come Antonella, per cui possiamo facilmente immaginare dove si siano conosciuti. Il caso vuole che a fare da Cupido, in un certo … L'articolo Trono Over, Antonella scippa un altro corteggiatore a Gemma: la foto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

