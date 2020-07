Tennis, torneo Tempelhof 2020: Sinner vince in due set e vola in finale (Di sabato 18 luglio 2020) Terminata la semifinale del torneo di Tennis in corso di svolgimento nell’Hangar 6 dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof. Dopo l’esibizione nello Steffi Ground Stadium dello scorso weekend, che ha visto il trionfo di Thiem ai danni dell’azzurro Berrettini, l’Italia è nuovamente protagonista con il giovane Jannik Sinner, che si è giocato un posto in finale contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. Sulla superficie dura, l’azzurro si è imposto in due set 7-6 (5) 6-2 e conquistando così un posto in finale. Sinner ha iniziato bene aggiudicandosi il primo game ai vantaggi, salvo poi subire la rimonta ed il sorpasso dell’avversario che si è portato avanti sull’1-3. ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis torneo Torneo di tennis in città il Resto del Carlino La TIU squalifica un arbitro bielorusso e il direttore di un torneo greco

Il tennis ufficiale è ancora fermo ... ritenuto colpevole di mancata denuncia dopo un tentativo di corruzione avvenuto nel novembre 2019 nel corso di un torneo ITF femminile a Minsk e di aver poi a ...

UMBRIA TENNIS GP – Al Ct Foligno Laureti vola ai quarti nel torneo 4.3-3.1, terzo set fatale per Donati, Minni ai quarti in IV categoria

Gran finale a Ct Foligno per i due tornei maschili, il limitato 4.3-3.1 e IV categoria valido come primo round dell’ circuito regionale Fit Umbria Tennis Gran Prix. Nel limitato 4.3-3.1 Giovanni Alber ...

