Temptation Island. news su Sofia e Alessandro: la coppia fa un grande annuncio (FOTO) (Di sabato 18 luglio 2020) La prima coppia a porre fine all’esperienza di Temptation Island è stata quella formata da Sofia e Alessandro. Dopo pochissimi giorni di permanenza all’interno dei rispettivi villaggi, i due hanno deciso di incontrarsi per poter mettere in chiaro alcuni punti. In un primo momento, sembrava che entrambi fossero intenzionati a chiudere definitivamente l’uno con l’altra. Durante il confronto, però, la situazione ha preso una piega differente, al punto da decidere di andare via insieme. Ma cosa starà succedendo adesso che sono usciti dal reality show? La loro storia procede? L’intervista di Sofia e Alessandro dopo Temptation Island Sofia e Alessandro hanno ... Leggi su kontrokultura

angiuoniluigi : RT @repubblica: 'Temptation Island', un successo nel deserto dell'altra tv - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - Gheorgh19261957 : @Libero_official Quest' Italia è Temptation Island. Ha ragione la De Lippa. - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, Valeria e Alessandro si sono baciati sotto la coperta? “Nega” | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, l’acceso falò di confronto di Valeria e Ciavy: si sono lasciati? | Video Witty Tv completo -