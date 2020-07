Se l'Europa non crede nell'Europa (e nei giovani) (Di sabato 18 luglio 2020) Diversi parlamentari europei hanno sottoscritto una nota che critica la nuova proposta del Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, rispetto al taglio dei fondi previsti al programma “Erasmus” per un altro 14% nella prossima programmazione UE 2021/2027.Nel dibattito generale, e soprattutto nella mediazione tra Parlamento, Commissione e Consiglio UE - i tre soggetti che decidono del bilancio pluriennale dell’Unione che si aggira intorno ai 1.200 miliardi di euro - uno dei punti di discussione al momento meno noti al grande pubblico riguarda proprio l’investimento che l’Unione realizza sulle nuove generazioni.Stando a bozze, proposte e dichiarazioni delle settimane scorse, i tre programmi “Europa Creativa”, “Corpo Europeo di Solidarietà” e appunto ... Leggi su huffingtonpost

Piu_Europa : “Andrete voi negli ospedali, dai medici, dagli infermieri e dalle famiglie a dire che avevamo 37 miliardi del #MES… - mante : - Abbiamo il più basso numero di laureati. - Abbiamo il più alto numero di laureati che non trovano lavoro - Abbiam… - piersileri : #EUCO Oggi è una giornata decisiva non solo per l'Italia ma per l'Europa intera. Serve coraggio e determinazione,… - SergioDilingua : @Marco562017 @juvemyheart Il campionato se si vince è solo per La Rosa e i ragazzi! Non è in alcun modo accostabile… - Lau63891701 : @LaVeritaWeb Era ovvio no? L’Europa non fa’ nulla per l’Italia è sempre stato così..... basta pagare e certi paesi… -