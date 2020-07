Previsioni Meteo, l’Estate ci riprova: tentativo dell’Anticiclone la prossima settimana (Di sabato 18 luglio 2020) Previsioni Meteo – Di certo non è consueto, perlomeno per come siamo stati abituati negli ultimi anni, vedere temperature massime in pianura nel cuore di luglio, in prevalenza sotto i 30°C, solo localmente qualche punta verso i 31/32°C e questo per più di qualche giorno. il Mediterraneo centro-orientale il centro est Europa stanno vivendo una fase instabile piuttosto fresca, determinata da un vortice depressionario nordatlantico, isolatosi tra l’Adriatico e regioni dell’ ex Jugoslavia e in lento spostamento verso Est. Un vortice, peraltro preceduto per qualche giorno da discreti cavi d’onda instabili nordatlantici, Quindi con interruzione della fase estiva per un periodo abbastanza prolungato. Tuttavia, le ultime indicazioni, ma già accenni erano presenti nelle elaborazioni sul ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #18luglio #ANSA - ilmeteoit : #Meteo: #FINE #LUGLIO #Pazzo! #Continue #MINACCE #TEMPORALESCHE, ma #Poi #CAMBIA #TUTTO. LE #PREVISIONI - arpaveneto : Le previsioni #meteo #Veneto in tempo reale - caterinaberardi : Che tempo farà? ?? ?? ?? Per la rubrica 'PILLOLE DI SCIENZA' un interessante articolo a cura di Diego Tasselli che c… - nino_pitrone : -