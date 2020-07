Paolo Borsellino, 28 anni fa la strage di via D’Amelio: gli appuntamenti della giornata (Di sabato 18 luglio 2020) Era domenica anche il 19 luglio del 1992 quando all’altezza del civico 21 di via D’Amelio a Palermo, esplose la Fiat imbottita di tritolo che uccise il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Eddie Walter Cosina. Ventotto anni dopo, Il Movimento Agende Rosse ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare l’anniversario dell’attentato: iniziative quasi esclusivamente virtuali, viste le restrizioni imposte dalla pandemia da coronavirus. In via d’Amelio, per tutto il giorno, sarà presente un presidio durante tutta la giornata. Il resto degli eventi sarà visibile in streaming: si inizia alle 10:30 di mattina con un dialogo sui primi ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : Nei giorni che seguirono la morte di Falcone, Paolo Borsellino aveva capito e saputo che a Palermo era arrivato il… - Raiofficialnews : 'Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene'. La programmazione #Rai d… - RaiNews : Paolo Borsellino non si separava mai dalla sua agenda rossa. L’aveva anche il #19luglio 1992 quando una Fiat 126 es… - Aless_Digitale : #Curiosità: 19 Luglio 2020 - La Rai ricorda Paolo Borsellino. Ecco le immagini del promo: - RadiocorriereTv : RT @Raiofficialnews: 'Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene'. La programmazione #Rai dedi… -